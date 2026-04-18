A Gragnano approvato il bilancio consuntivo 2025

A Gragnano è stato approvato il bilancio consuntivo per l'anno 2025. Il documento mostra un risultato di amministrazione positivo, pari a un euro. La gestione finanziaria del Comune si è conclusa con esiti favorevoli, senza indicare ulteriori dettagli sui dati specifici o sulle voci di spesa e entrata. La decisione è stata presa dall'assemblea comunale, che ha analizzato i numeri presentati dal settore finanziario.

«Il consuntivo 2025 del Comune di Gragnano presenta risultanze senz’altro apprezzabili e si caratterizza con un risultato di amministrazione sempre positivo che ammonta ad euro 1.617.623,95 (1,33 milioni nel 2024). La somma disponibile di questo avanzo ammonta ad euro 55 mila (229 mila nel 2024).🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Approvato il bilancio consuntivo: sorgerà anche un campo da padelil sindaco di Tribano Massimo Cavazzana ha evidenziato come «il rendiconto confermi la stabilità e l’operatività dell’Ente, frutto di un lavoro... Leggi anche: Gazzola; approvato il consuntivo 2025. Nuovi investimenti per strade e cimiteri Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gragnano, approvato il consuntivo: il 23% della spesa è sociale; Gragnano, approvato il nuovo regolamento per chioschi e dehors; Gragnano: approvato il nuovo Regolamento per chioschi e dehors per sviluppo economic; Giunta regionale: approvato il bilancio gestionale per gli esercizi 2026, 2027 e 2028. Gragnano, approvato il consuntivo: il 23% della spesa è socialeA Gragnano Trebbiense è stato approvato il bilancio consuntivo 2025 - Il consuntivo 2025 presenta risultanze senz’altro apprezzabili e si caratterizza ... piacenzasera.it Gragnano: approvato il nuovo Regolamento per chioschi e dehors per sviluppo economicQualità urbana, decoro, tutela del patrimonio storico e riqualificazione e valorizzazione degli spazi pubblici cittadini ... ilgazzettinovesuviano.com Linea Gragnano Napoli, nasce il comitato "Non Spezzate la Linea" per salvare il collegamento ferroviario La Regione ha approvato la riconversione della linea da ferro a gomma con bus elettrici - facebook.com facebook