L’oro rosa si afferma come metallo must have dell’estate 2026. Dopo anni di gioielli color oro e bijoux argento o platino, torna l’oro rosa. Un metallo che alla fine degli anni ‘90 è stato espressione di stile e identità per celebrity e volti noti e che, nel tempo, ha lasciato spazio prima all’argento e poi al durato (ancora oggi tra i più utilizzati). In estate. però, la pelle si scalda arricchendosi di riflessi ambrati che ben si sposano con shades pescate o leggermente rosate. Indipendentemente dal proprio sotto tono, infatti, l’oro rosa scalda e illumina sia pelli più fredde che pelli più mediterranee creando il giusto compromesso ottico, nè troppo nè troppo poco. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Bijoux estivi: il grande come-back dell’oro rosa

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