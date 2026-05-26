Bijoux estivi | il grande come-back dell’oro rosa
L’oro rosa si riconferma come il materiale più richiesto per i bijoux estivi del 2026, segnando un ritorno rispetto alla prevalenza di gioielli color oro, argento e platino degli anni precedenti. La tendenza vede un incremento dell’interesse per questo metallo, che si impone come scelta principale per accessori di stagione.
L’oro rosa si afferma come metallo must have dell’estate 2026. Dopo anni di gioielli color oro e bijoux argento o platino, torna l’oro rosa. Un metallo che alla fine degli anni ‘90 è stato espressione di stile e identità per celebrity e volti noti e che, nel tempo, ha lasciato spazio prima all’argento e poi al durato (ancora oggi tra i più utilizzati). In estate. però, la pelle si scalda arricchendosi di riflessi ambrati che ben si sposano con shades pescate o leggermente rosate. Indipendentemente dal proprio sotto tono, infatti, l’oro rosa scalda e illumina sia pelli più fredde che pelli più mediterranee creando il giusto compromesso ottico, nè troppo nè troppo poco. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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