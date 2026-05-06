Una rosa di vetro e un uovo riparato con l’oro | nasce il progetto internazionale dedicato a Rosa Balistreri

Due città italiane si collegano attraverso un progetto internazionale dedicato a Rosa Balistreri, la nota cantautrice siciliana nata nel 1927 e scomparsa in anni recenti. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Made in Sicily Museum Ets, celebra il centenario della sua nascita con opere artistiche come una rosa di vetro e un uovo riparato con l’oro. La collaborazione tra Palermo e Licata si concentra sulla memoria e sull’arte legate alla figura della musicista.

Due città unite dall’arte e dalla memoria di Rosa Balistreri. Si chiama “Rosa è Palermo Rosa è Licata” il progetto internazionale promosso dalla Fondazione Made in Sicily Museum Ets in occasione del centenario della nascita della celebre cantautrice siciliana, nata a Licata nel 1927 e morta a.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate "In forma di rosa": lo spettacolo di Totò Nocera su Rosa BalistreriLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Domenica... Leggi anche: Rosa Balistreri, nasce il manifesto per il centenario: firme aperte a cittadini e artisti alla Via dei Librai Tutti gli aggiornamenti Una rosa di vetro e un uovo riparato con l’oro: nasce il progetto internazionale dedicato a Rosa BalistreriLa Fondazione Made in Sicily lancia la campagna del 5x1000 per finanziare due installazioni artistiche tra Palermo e Licata in vista del centenario della cantautrice ... agrigentonotizie.it «Rosa. Il canto delle Sirene», la cantautrice Balistreri nel ritratto di Isabella RagoneseRosa. Il canto delle Sirene è il poetico ritratto della più importante cantastorie siciliana, Rosa Balistreri, realizzato da Isabella Ragonese, al debutto assoluto come regista. Il film, realizzato da ... lagazzettadelmezzogiorno.it