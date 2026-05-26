Biasin sgancia la bomba | De Laurentiis un mese fa ha chiamato Inzaghi

Un mese fa, De Laurentiis avrebbe contattato direttamente Inzaghi, ex tecnico dell’Inter, per discutere del ruolo di allenatore del Napoli dopo l’addio di Conte. Questa informazione è stata resa nota da Biasin, senza ulteriori dettagli o commenti. Non ci sono state conferme ufficiali o dichiarazioni da parte degli interessati. La notizia riguarda un possibile contatto tra il presidente del club e l’ex tecnico, ma non sono stati forniti altri elementi a supporto.

di Alberto Petrosilli Retroscena sul Napoli: contatto diretto con l’ex tecnico nerazzurro per il post Conte. La rivelazione di Fabrizio Biasin. Nel corso del podcast Cose Scomode di Aura Sport, il giornalista Fabrizio Biasin ha raccontato un interessante retroscena di mercato che riguarda il Napoli e Simone Inzaghi. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Secondo quanto rivelato, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis avrebbe mosso passi concreti per convincere l’ex allenatore dell’Inter a raccogliere l’eredità di Antonio Conte sulla panchina partenopea. PAROLE – « Vi posso dire che quasi un mese fa De Laurentiis ha chiamato Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Internews24.com

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