Maurizio Sarri attende ancora una chiamata da parte di Aurelio De Laurentiis, ma questa non è mai arrivata. Finora, i contatti del presidente con il tecnico si sono limitati a comunicazioni con il suo agente. Non ci sono stati incontri o conversazioni dirette tra i due, e il manager del tecnico è stato l’unico a mantenere rapporti ufficiali. La situazione rimane aperta, senza conferme di eventuali incontri futuri o avanzamenti nelle trattative.

Maurizio Sarri si aspettava una telefonata da Aurelio De Laurentiis. Telefonata che fin qui non è ancora arrivata. E questo lo ha indotto a riflettere. È fortemente tentato dal ritorno a Napoli. È certamente un sogno per lui. Lo desidera fortemente. Però gli sono tornati alla memoria i tre anni burrascosi col presidente e poi è rimasto colpito che i contatti li ha avuti unicamente con il direttore sportivo Giovanni Manna. Db Bologna 03022026 – campionato di calcio Serie A Bologna-Milan foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Massimiliano Allegri Sarri è consapevole che la città vuole rivedere quel Napoli di Sarri. Scrive Il Mattino, con Pino Taormina, che è rimasto molto colpito da questo e aggiunge che l’opzione Allegri ha fatto qualche passo in avanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarri tentenna, De Laurentiis non l’ha mai chiamato: contatti solo con Manna

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