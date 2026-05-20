Sarri tentenna De Laurentiis non l’ha mai chiamato | contatti solo con Manna

Da ilnapolista.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maurizio Sarri attende ancora una chiamata da parte di Aurelio De Laurentiis, ma questa non è mai arrivata. Finora, i contatti del presidente con il tecnico si sono limitati a comunicazioni con il suo agente. Non ci sono stati incontri o conversazioni dirette tra i due, e il manager del tecnico è stato l’unico a mantenere rapporti ufficiali. La situazione rimane aperta, senza conferme di eventuali incontri futuri o avanzamenti nelle trattative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Maurizio Sarri si aspettava una telefonata da Aurelio De Laurentiis. Telefonata che fin qui non è ancora arrivata. E questo lo ha indotto a riflettere. È fortemente tentato dal ritorno a Napoli. È certamente un sogno per lui. Lo desidera fortemente. Però gli sono tornati alla memoria i tre anni burrascosi col presidente e poi è rimasto colpito che i contatti li ha avuti unicamente con il direttore sportivo Giovanni Manna. Db Bologna 03022026 – campionato di calcio Serie A Bologna-Milan foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Massimiliano Allegri Sarri è consapevole che la città vuole rivedere quel Napoli di Sarri. Scrive Il Mattino, con Pino Taormina, che è rimasto molto colpito da questo e aggiunge che l’opzione Allegri ha fatto qualche passo in avanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

sarri tentenna de laurentiis non l8217ha mai chiamato contatti solo con manna
© Ilnapolista.it - Sarri tentenna, De Laurentiis non l’ha mai chiamato: contatti solo con Manna
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Napoli, futuro del ds Manna? De Laurentiis ha deciso cosa fare!

Leggi anche: Sarri è un uomo solo in sala d’attesa: se Conte va via, De Laurentiis torna da lui

Sarri tentenna, De Laurentiis chiama Allegri e il Napoli si scaldaIl Napoli sceglie il nuovo allenatore tra Maurizio Sarri e Max Allegri. De Laurentiis accelera i contatti per la firma. stylo24.it

sarri tentenna de laurentiisNapoli, chi sarà il prossimo allenatore: Sarri le ore della verità, De Laurentiis va su AllegriMaurizio Sarri darà una risposta al Napoli in queste ore, tra oggi e domani: dopo aver parlato con la moglie Marina e con lo staff tecnico, che oggi rivede a Formello. Ma tentenna. ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web