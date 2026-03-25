Gli Stati Uniti hanno effettuato un raid in Ecuador, scambiando un caseificio per una posizione legata ai narcotrafficanti. L'operazione ha coinvolto un edificio situato nel paese sudamericano, senza che ci siano state conferme ufficiali sulla presenza di attività criminali. La notizia riguarda l'intervento militare e le successive dichiarazioni delle autorità locali e statunitensi.

Il 6 marzo Washington e Quito hanno avviato operazioni congiunte per colpire una postazione dei Comandos de la Frontera, un’organizzazione criminale colombiana che opera al confine tra Ecuador e Colombia. “Il Comando Meridonale (Southcom) sta bombardando i narcotrafficanti sulla terraferma”, ha scritto il Segretario alla Difesa Pete Hegseth annunciando un’espansione delle operazioni militari su larga scala volte a eliminare asset utilizzati dai narcos per trafficare droga, soffocare le direttrici su cui si muove la droga, eliminare i membri dei cartelli. Il raid contro la presunta postazione di San Martin ha segnato un’escalation dell’impegno statunitense in Southern Spear e ha coinvolto aerei, elicotteri, droni e battelli fluviali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il pasticciato raid degli Usa in Ecuador: caseificio scambiato per base dei narcos

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