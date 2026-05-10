La nuova via della cocaina nell’Atlantico | come i narcos evitano i porti con navi madre e gommoni ad alta velocità

Un’operazione condotta congiuntamente da forze dell’ordine di diversi paesi ha portato allo smantellamento di una rete di traffico di droga lungo l’Atlantico, definita dalle autorità come “la via della cocaina”. L’indagine ha rivelato come i narcotrafficanti evitino i porti tradizionali, utilizzando navi madre e gommoni ad alta velocità per trasportare la sostanza. Sono stati sequestrati diversi mezzi e arrestate alcune persone coinvolte nel network.

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Un’operazione internazionale delle forze dell’ordine ha smantellato quella che le autorità hanno definito “ la via atlantica della cocaina ”. Al blitz, coordinato dall’Europol, ha preso parte per l’Italia la guardia di finanza. Stando a quanto accertato, le reti criminali avrebbero messo a punto nuove tecniche per trasportare cocaina dall’America Latina all’Europa. (EUROPOL FOTO) – Notizie.com Complessi trasferimenti via mare, insomma, progettati per eludere i principali porti e i metodi di rilevamento tradizionali. Le autorità hanno impiegato unità navali nell’Atlantico per individuare, tracciare e intercettare imbarcazioni sospette coinvolte nel traffico di droga.🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - La nuova “via della cocaina” nell’Atlantico: come i narcos evitano i porti con navi madre e gommoni ad alta velocità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Italia-Germania in treno: ecco la nuova rete ad alta velocitàUn'alleanza strategica tra Trenitalia, Deutsche Bahn e ÖBB sta delineando il futuro della mobilità continentale, puntando a trasformare i... Caccia ad alta velocità: arrestato spacciatore con 2,5gI carabinieri del nucleo operativo radio mobile di San Benedetto hanno messo fine a un inseguimento ad alta velocità che ha attraversato le strade di...