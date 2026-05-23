Bianca Balti e Elisabetta Canalis hanno dichiarato di aver preso strade diverse a causa di divergenze nelle opinioni politiche. Le due modelle, un tempo molto amiche, hanno spiegato di aver allontanato i loro rapporti per motivi legati a differenze di vedute. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle discussioni o sui temi che hanno causato la rottura. Attualmente, le due non mantengono più il rapporto stretto che avevano in passato.

Bianca Balti ed Elisabetta Canalis non sono più amiche come un tempo. Dopo aver trascorso le vacanze insieme, aver condiviso la loro vita a Los Angeles tra cene e amici, il rapporto tra le due si è raffreddato. A spiegare le ragioni di questo allontanamento è stata Bianca Balti ospite del podcast Non lo faccio x moda di Giulia Salemi e la risposta ha sorpreso la conduttrice. Da tempo i più attenti osservatori delle dinamiche social si erano accorti che la top model e la showgirl non si seguivano più su Instagram, alimentando così le ipotesi su una loro lite. Giulia Salemi ha così approfittato della presenza di Bianca Balti per chiederle proprio del rapporto con Elisabetta Canalis: "Non siamo più tanto amiche, abbiamo visioni politiche diverse" è stata la risposta che ha un po' spiazzato la conduttrice. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bianca Balti e l'amicizia con Elisabetta Canalis: "Ecco perché ci siamo allontanate"

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Bianca Balti svela il vero motivo della rottura con Elisabetta Canalis

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