Se mi deludi se non se una persona limpida… | Bianca Balti spiega la fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis

Bianca Balti ha annunciato la fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis, affermando che si è sentita delusa e che la sua ex amica non è stata onesta. La modella ha dichiarato che se qualcuno delude, mette in discussione la sua fiducia e la sua percezione della persona. Balti ha aggiunto di essere una persona “cattiva” solo nel senso di essere diretta e autentica, e ha sottolineato di aver deciso di allontanarsi per mantenere la propria integrità.

“ Se mi deludi, se non sei una persona limpida, onesta. Io sono cattiva “: che Bianca Balti s ia una delle rare persone schiette e dirette del mondo dello spettacolo lo abbiamo capito da un pezzo e così è stata anche durante l’intervista al podcast “ Non lo faccio per moda “, condotto da Giulia Salemi. Queste parole, Balti le ha dette a proposito della sua ex amica, Elisabetta Canalis. Legatissime per un lungo periodo, entrambe con casa a Los Angelese, ora il rapporto si è rotto. E il perché lo spiega Balti, dritta al punto: “Eravamo amiche e non lo siamo più tanto, abbiamo visioni politiche differenti. Quando abiti in America si può litigare anche per la politica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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