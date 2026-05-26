Berrettini racconta a Parigi il frigorifero dei gelati in oncologia | Ogni volta ringraziano a mio nome

Matteo Berrettini ha parlato a Parigi di un episodio legato alla sua esperienza in un reparto di oncologia, dove si trova un frigorifero con gelati. Ha raccontato che ogni volta che qualcuno prende un gelato, ringraziano a suo nome. Il tennista, tornato al Roland Garros dopo un periodo difficile, ha condiviso questo dettaglio durante una conferenza stampa, a circa un mese dal suo trentesimo compleanno.

Matteo Berrettini è tornato al Roland Garros dopo anni difficili. In conferenza, a poco più di un mese dal 30° compleanno, ha parlato anche di un momento molto personale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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