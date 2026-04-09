Lo sfogo di Berrettini davanti al papà durante il match con Fonseca | Oggi servo come mio padre

Durante un match agli ottavi di finale a Monte-Carlo, Matteo Berrettini ha parlato con il padre in modo visibilmente acceso, dicendo:

Matteo Berrettini ha ceduto in 2 set (3-6, 2-6) agli ottavi di finale di Monte-Carlo di fronte ad un Joao Fonseca solido e bravo a sfruttarne gli errori. Troppi, soprattutto in battuta a tal punto che nel 2° set l'azzurro si è lasciato anche andare ad un commento di pura frustrazione personale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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