Il 19 giugno, il ministro dell’Università e della Ricerca inaugurerà la nuova sede del Conservatorio “Nicola Sala” all’interno di “Il Molino” a Benevento. La cerimonia si svolgerà in quella data e vedrà la presenza del ministro. La nuova struttura ospiterà le attività del conservatorio, sostituendo le precedenti sedi. L’evento segna l’apertura ufficiale del nuovo spazio dedicato all’istruzione musicale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà inaugurata il prossimo 19 giugno la nuova struttura del Conservatorio “Nicola Sala” all’interno de “Il Molino”, alla presenza del ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. L’arrivo del ministro a Benevento segna un momento importante per il capoluogo sannita e per il mondo della formazione musicale. “Il Molino”, destinato ad ospitare attività didattiche, artistiche e culturali del Conservatorio, rappresenta uno degli interventi più attesi degli ultimi anni nel settore dell’alta formazione. Alla cerimonia inaugurale prenderanno parte istituzioni, rappresentanti del Conservatorio e autorità locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bernini a Benevento il 19 giugno: il ministro inaugura “Il Molino”, nuova casa del Conservatorio

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