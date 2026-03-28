Lodi Vecchio il ministro Piantedosi inaugura la nuova Stazione dei Carabinieri

Lodi Vecchio, 28 marzo 2026 – Il ministro Piantedosi ha aperto ufficialmente la nuova Stazione dei Carabinieri durante una cerimonia alla quale hanno partecipato autorità locali e rappresentanti delle forze dell’ordine. La stazione, costruita nel centro del paese, sostituisce l’edificio precedente e sarà operativa da oggi. Alla cerimonia hanno preso parte anche i sindaci dei comuni vicini e alcuni cittadini.

Lodi Vecchio (Lodi), 28 marzo 2026 – Una mattinata scandita da momenti solenni e partecipati ha accompagnato, venerdì 26 marzo 2026 (ne diamo notizia solo oggi, perché Il giorno ha aderito allo sciopero nazionale dei giornalisti del 27 marzo 202 6 ) l’inaugurazione della nuova sede della Stazione dei Carabinieri di Lodi Vecchio. Evento tenutosi alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del comandante generale dell’Arma, generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo. La cerimonia si è aperta con lo schieramento della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”, del picchetto d’onore e di una rappresentanza dei comandanti delle Stazioni della provincia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lodi Vecchio, il ministro Piantedosi inaugura la nuova Stazione dei Carabinieri Articoli correlati Taurasi, operativa la nuova Stazione dei CarabinieriInaugurata la nuova Stazione dei Carabinieri in Contrada Sant’Arcangelo: presidio di legalità per Taurasi e Luogosano, frutto della sinergia tra... Sicurezza alla stazione ferroviaria, la sindaca Celentano chiede l'intervento del ministro PiantedosiLa situazione della sicurezza in città peggiora, e la sindaca scrive al ministro dell’interno: serve un presidio della polizia ferroviaria alla... Aggiornamenti e notizie su Lodi Vecchio Temi più discussi: Il ministro all’inaugurazione della nuova sede dei Carabinieri a Lodi Vecchio; Inaugurata la nuova Caserma dei Carabinieri; Inaugurata a Lodi Vecchio la nuova caserma dei Carabinieri: investimento da 1,7 milioni e sinergia tra enti; Il ministro all’inaugurazione della sede dei Carabinieri a Lodi Vecchio. Il ministro Piantedosi taglia il nastro della nuova caserma dei carabinieriForse mai così tante autorità sul territorio questa mattina a Lodi Vecchio per inaugurare la nuova caserma dei carabinieri. In via Codazzi al taglio del nastro anche il ministro Piantedosi, per la ... ilcittadino.it SICUREZZA. LODI VECCHIO/LO, INAUGURATA LA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI.ASSESSORE LA RUSSA: STRUTTURA MODERNA AL SERVIZIO DEI CITTADINI AL TAGLIO DEL NASTRO IL MINISTRO DELL’INTERNO PIANTEDOSI E IL COMANDANTE DELL’ARMA LUONGO (mi-lorenteggio.com) Lodi Vecchio/LO, 27 marzo ... mi-lorenteggio.com La Stazione dei Carabinieri di Lodi Vecchio che oggi inauguriamo è il frutto di un’efficace sinergia istituzionale tra diversi livelli di governo territoriale e l’Arma. Una collaborazione preziosa, orientata al raggiungimento di un obiettivo ben preciso: rafforzare la lo x.com La Stazione dei Carabinieri di Lodi Vecchio che oggi inauguriamo è il frutto di un’efficace sinergia istituzionale tra diversi livelli di governo territoriale e l’Arma. Una collaborazione preziosa, orientata al raggiungimento di un obiettivo ben preciso: rafforzare la lo - facebook.com facebook