Durante la partita tra Sassuolo e Milan, il giocatore svizzero Jashari, che aveva ottenuto l'attenzione dei tifosi per le sue prestazioni, ha deluso nuovamente. I dati e le medie delle sue prestazioni sono risultati preoccupanti, evidenziando la necessità di interventi da parte della squadra per migliorare la situazione. La sua presenza in campo ha suscitato commenti critici tra i sostenitori rossoneri.

Il Milan perde un bruttissima partita contro il Sassuolo. La squadra di Massimiliano Allegri è sembrata fredda, spenta e senza voglia di combattere davvero. Già dal primo minuto si è vista una sola squadra in campo ed era quella di Grosso. Poi il rosso a Tomori al minuto 24 che ha tolto ogni speranza in una possibile rimonta per i rossoneri. Ora mancano tre partite e i punti per conquistare la Champions League in modo matematico restano sempre 6 (mancano Atalanta, Genoa e Cagliari da sfidare con la Roma che gioca questa sera contro la Fiorentina). Era una prima 'prova del nove' per Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero è stato schierato titolare davanti alla difesa al posto dell'infortunato Modric, ma l'ex Bruges ha deluso e anche tanto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, con Jashari titolare dati e medie preoccupanti: ecco cosa serve cambiare

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