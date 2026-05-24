Enrico Albertosi ha chiesto alla società di intervenire sul mercato, evidenziando la necessità di acquisti specifici per tornare a competere ai massimi livelli. Ricorda lo scudetto vinto con il club e menziona i problemi interni e l’infarto subito nel 2004, senza entrare in dettagli personali. La sua richiesta si concentra sulle azioni concrete da intraprendere per rafforzare la squadra.

Arrivato al Milan nel 1974, Enrico Albertosi ha difeso la porta rossonera in 170 partite, incassando 125 gol totali. Il numero uno toscano, oggi ottantaseienne, ha vinto da protagonista lo scudetto della prima stella nel 1979. Nel 1980, con l'esplosione del caso calcioscommesse, l'ex portiere fu radiato dal calcio, scontando anche 15 giorni di carcere. Tuttavia, in appello la sua condanna è stata ridotta a 4 anni, ma la sua carriera era comunque terminata. Enrico Albertosi è tornato a parlare della sua straordinaria carriera in una lunga intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport'. L'ex portiere ha ricordato gli scudetti vinti con Cagliari e Milan e il dramma dell'infarto nel 2004, oltre ad aver dato la sua opinione sul momento che sta attraversando il club rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Albertosi: “La società deve intervenire sul mercato. Ecco cosa serve per tornare a grandi livelli”

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