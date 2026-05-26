Il Vaticano ha pubblicato un documento che analizza le relazioni tra il Papa, l'ex presidente degli Stati Uniti e la Cina, evidenziando discrepanze tra le dichiarazioni ufficiali e le azioni concrete. La pubblicazione è avvenuta ieri e si concentra su temi di politica internazionale e religione. La citazione di Stanislaw Lec viene utilizzata per sottolineare come spesso le parole possano essere diverse dai fatti. Il testo si limita a descrivere gli eventi senza offrire interpretazioni o valutazioni.

In Vaticano ieri il Verbo si è fatto carta. Stanislaw Lec diceva: «In principio era il Verbo, alla fine le chiacchiere». Ci sono anche cose buone (insieme ad altre sbagliate) nell’enciclica Magnifica Humanitas. Ma anzitutto colpisce la prolissità: ha più di 40mila parole. Mentre la Rerum novarum a cui dice di ispirarsi ne ha 11mila. Perfino il Vangelo di San Giovanni ha solo 15 mila parole. Eppure da 2000 anni comunica la salvezza dell’umanità. Non solo. Quel Vangelo inizia proclamando la divinità di Gesù («il Verbo era Dio. tutto fu fatto per mezzo di lui»). Ma nell’enciclica Cristo appare come esempio di «magnifica umanità» a cui noi possiamo guardare e ispirarci, nel tempo delle nuove tecnologie, per costruire «un mondo più giusto», chiamando «altri a collaborare con noi nella promozione dello sviluppo integrale di ogni essere umano». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bergoglio, Trump e la Cina Cosa non torna nell'enciclica

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