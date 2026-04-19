Negli ultimi tempi, l’Italia ha intensificato i rapporti con la Cina, cercando di rafforzare le collaborazioni economiche e commerciali. La discussione riguarda anche la possibilità di chiedere alla Cina di aprire ulteriormente il suo mercato interno, con l’obiettivo di riequilibrare gli scambi. Nel frattempo, le strategie sono influenzate anche dalle politiche statunitensi, con riferimenti a decisioni e atteggiamenti dell’ex presidente degli Stati Uniti.

È possibile chiedere alla Cina di aprire ulteriormente il suo enorme mercato interno, riequilibrare i flussi commerciali e tutelare il Made in Italy, quando il governo che ha inviato Antonio Tajani a Pechino è lo stesso che, appena tre anni fa, è uscito dalla Belt and Road Initiative, riposizionando Roma nell’orbita statunitense? Sì: facendo finta di nulla, evitando di sollevare la questione ai diretti interlocutori e puntando sul contesto internazionale che facilita la ripresa del dialogo tra le parti. Già, perché dopo che Donald Trump ha attaccato Giorgia Meloni in maniera plateale e inaspettata, il Dragone si è improvvisamente trasformato in un interlocutore strategico anche per l’ Italia.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Perché l’Italia intensifica i rapporti con la Cina (e cosa c’entra Trump)

Usa e Cina più vicine dopo incontro Trump – Xi Jinping

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