Due cittadini stranieri sono stati arrestati dopo essere stati trovati in possesso di armi, droga e 30.000 euro in contanti nell’abitazione. Uno dei due, un albanese di 28 anni, era già sottoposto a misure domiciliari per un’altra vicenda. Le forze dell’ordine hanno condotto i rilievi e sequestrato quanto rinvenuto durante una perquisizione.

Lo fa sapere la questura di Prato in una nota diramata oggi, rendendo noto come gli agenti abbiano trovato quattro armi da fuoco, oltre dieci chili di droga e una forte somma in contanti. La perquisizione si è poi estesa alla casa nella quale risultava residente la donna, nel Comune di Montecatini Terme, nella quale gli inquirenti hanno rinvenuto un bossolo ritenuto compatibile con le armi precedentemente sequestrate. Entrambi sono quindi stati arrestati: l’uomo è stato trasferito presso il carcere pratese de La Dogaia, mentre la donna è finita a Sollicciano. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Armi, droga e 30mila euro in casa: due stranieri arrestati

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