Bonito AV – Arrestati per furto dai Carabinieri due stranieri irregolari sul territorio nazionale

Due uomini di origine georgiana sono stati arrestati dai Carabinieri a Bonito, in provincia di Avellino, con l’accusa di aver commesso un furto di tonno. I militari hanno fermato i due soggetti mentre erano coinvolti nell’atto e hanno constatato che erano irregolari sul territorio italiano. L’operazione si è svolta senza incidenti.

Bonito, due uomini di origine georgiana arrestati dai Carabinieri per furto di tonno e irregolarità sul territorio nazionale. Prosegue senza sosta l'azione di contrasto alla criminalità predatoria condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. In tale contesto, a Bonito, i militari della locale Stazione, unitamente ai colleghi della Stazione di Dentecane, hanno individuato e intercettato una vettura sospetta, a bordo della quale viaggiavano due uomini di origini georgiane. Le operazioni di perquisizione personale e veicolare hanno consentito di accertare che i due avevano la disponibilità di decine di confezioni di tonno e di due sacchetti dotati di 'schermatura antitaccheggio', occultati sotto la tappezzeria del veicolo a noleggio.