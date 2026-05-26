Un uomo è stato colpito da un dardo mentre si trovava a bordo della propria auto. L'episodio è avvenuto in un'area urbana, con l'aggressore che si è avvicinato abbassando il finestrino del veicolo. I carabinieri hanno avviato le indagini e sono riusciti a rintracciare e identificare il sospetto. La dinamica dell’accaduto e le ragioni dell’attacco sono ancora da chiarire.

È stato rintracciato nella serata del 26 maggio dai carabinieri l'uomo che poche ore prima a Carvico aveva ferito con una fiocina da pesca, da un'auto in transito, un pedone di 59 anni nel parcheggio di un supermercato.,, Restano ancora avvolte nel mistero le circostanze e le cause della surreale aggressione avvenuta all'esterno di un supermercato della Bergamasca. Come ricostruito dai carabinieri sulla base delle testimonianze raccolte, il colpo è stato sparato da un uomo a bordo di un'auto in transito. Nel bar del supermercato il 59enne aveva appena pranzato con un'amica e i due stavano tornando alla loro vettura posteggiata nel parcheggio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bergamo, colpito da un dardo: rintracciato dai carabinieri l'aggressore

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Bergamo, a tutta velocità e senza patente: la folle corsa dell'auto in fuga dai Carabinieri

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