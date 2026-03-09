Si allontana da casa in zona Madonnina 32enne affetto da autismo rintracciato dai Carabinieri

Una mattina nella zona Madonnina a Modena si è conclusa con il ritrovamento di un uomo di 32 anni affetto da autismo, che si era allontanato da casa. I Carabinieri sono intervenuti immediatamente e hanno rintracciato l’uomo, portando a termine le operazioni di ricerca. La famiglia ha potuto così riabbracciarlo dopo ore di apprensione.

Una mattinata di forte apprensione si è fortunatamente conclusa con un sospiro di sollievo per una famiglia residente nella zona ovest di Modena. Ieri mattina, la tempestività dei Carabinieri ha permesso di rintracciare in tempi record un giovane che si era allontanato da casa facendo perdere le proprie tracce. L'allarme è scattato poco prima delle 10:00, quando alla Centrale Operativa è giunta la concitata telefonata di una madre residente in zona Madonnina. La donna, in evidente e comprensibile stato di agitazione, ha segnalato la scomparsa del figlio trentaduenne, originario della Puglia e affetto da autismo. Il giovane si era incamminato a piedi fuori dall'abitazione, svanendo nel nulla nel giro di pochi istanti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

