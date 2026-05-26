A Bergamo, un uomo è stato ferito da un dardo lanciato attraverso il finestrino dell’auto. La moglie dell’uomo ha riconosciuto l’aggressore, che si trovava vicino al veicolo. Non è chiaro se si tratti di un’aggressione pianificata o di un episodio isolato. La polizia sta indagando sui motivi dell’attacco e sull’identità dell’autore. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

È stato rintracciato, e arrestato, nella serata del 26 maggio dai carabinieri l'uomo che poche ore prima a Carvico aveva ferito con una fiocina da pesca, da un'auto in transito, un pedone di 59 anni nel parcheggio di un supermercato. A casa del presunto responsabile dell'agguato i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 11 coltelli di varie dimensioni, un machete e un fucile subacqueo., Restano ancora avvolte nel mistero le circostanze e le cause della surreale aggressione avvenuta all'esterno di un supermercato della Bergamasca. Come ricostruito dai carabinieri sulla base delle testimonianze raccolte, il colpo è stato sparato da un uomo a bordo di un'auto in transito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bergamo, colpito da un dardo: la moglie conosceva l'aggressore

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