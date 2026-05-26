Bergamo colpito da un dardo | conosceva l' aggressore fermato dopo poche ore

Da tgcom24.mediaset.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato ferito da un dardo lanciato attraverso il finestrino della sua auto a Bergamo. L'aggressore è stato fermato poche ore dopo l'incidente. Non sono ancora chiare le circostanze dell'aggressione, né se si trattasse di un agguato o di un episodio isolato. La vittima conosceva l'autore del gesto, che è stato arrestato poco tempo dopo. Le forze dell'ordine stanno indagando per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

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È stato rintracciato, e arrestato, nella serata del 26 maggio dai carabinieri l'uomo che poche ore prima a Carvico aveva ferito con una fiocina da pesca, da un'auto in transito, un pedone di 59 anni nel parcheggio di un supermercato. A casa del presunto responsabile dell'agguato i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 11 coltelli di varie dimensioni, un machete e un fucile subacqueo., Restano ancora avvolte nel mistero le circostanze e le cause della surreale aggressione avvenuta all'esterno di un supermercato della Bergamasca. Come ricostruito dai carabinieri sulla base delle testimonianze raccolte, il colpo è stato sparato da un uomo a bordo di un'auto in transito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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