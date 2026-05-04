Manduria | circonvenzione di incapace anziano marito e moglie ai domiciliari per operazioni da milioni di euro Polizia

Due persone sono state poste agli arresti domiciliari con l’accusa di aver approfittato di un anziano incapace, portando via terreni, immobili e strumenti finanziari per un valore di milioni di euro. La polizia ha sequestrato diversi beni e ha raccolto prove sulle operazioni di circonvenzione ai danni dell’uomo. L’indagine ha portato all’identificazione di un presunto sistema di truffa messo in atto dai coniugi coinvolti.

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Ottenuti terreni, immobili e strumenti finanziari per circa 2 milioni di euro Questa mattina la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due coniugi di Manduria, ritenuti presunti responsabili, in concorso, dei reati di circonvenzione d’incapace, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti e appropriazione indebita aggravata, tutti commessi ai danni di un anziano signore -deceduto nel febbraio del 2023 all’età di 89 anni- che entrambi gli indagati hanno assistito per anni.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Manduria: circonvenzione di incapace anziano, marito e moglie ai domiciliari per operazioni da milioni di euro Polizia Notizie correlate Pesaro, la madre dà 130mila euro alle figlie. Il padre 96enne le porta in tribunale: denunciate per circonvenzione d'incapacePESARO Il bonifico a favore delle figlie e il contezioso familiare che finisce davanti al Giudice per le indagini preliminari. Manduria, sottratti 2 milioni a un anziano: arrestata coppia del postoUn patrimonio di circa due milioni di euro, tra beni e denaro contante, sarebbe stato sottratto a un anziano di Manduria da una coppia del posto che... Contenuti di approfondimento Manduria: circonvenzione di incapace anziano, marito e moglie ai domiciliari per operazioni da milioni di euro PoliziaQuesta mattina la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto, su richiesta ... noinotizie.it Ha preso 1,9 milioni in 10 anni, arrestato per circonvenzione di incapaceAvrebbe raggirato di un uomo con problemi psichici, aggravati in seguito alla morte della madre, inducendolo a conferirgli una delega illimitata ad operare sui propri conti correnti e privandolo nell' ... ansa.it