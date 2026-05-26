Nel Sannio, il movimento politico NdC annuncia di aver ottenuto risultati positivi alle elezioni amministrative. Contestualmente, critica il Partito Democratico locale, riferendosi alle sconfitte elettorali recenti nei Comuni al voto. La comunicazione arriva attraverso una nota ufficiale, in cui si evidenziano i successi ottenuti e si rivolge un attacco al partito avversario. Non sono stati forniti dettagli sui risultati specifici o sui Comuni coinvolti.

NdC rivendica i successi alle amministrative nel Sannio e attacca il Pd locale dopo le recenti sconfitte elettorali nei Comuni al voto.. Esprimiamo soddisfazione per i brillanti risultati conseguiti alle ultime elezioni amministrative: Noi di Centro si conferma forza politica trainante nel Beneventano e ottiene risultati importanti in molti Comuni. Auguri a Domenico Vessichelli, nostro dirigente di punta, la cui larga rielezione attesta le sue note capacità umane e politico-amministrative. NdC saluta favorevolmente il successo della neo sindaca Giovannina Piccoli a Sant’Agata de’ Goti, di Raffaele Di Lonardo a Guardia Sanframondi, di Tommaso... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Benevento, NdC esulta: risultati positivi alle amministrative nel Sannio

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