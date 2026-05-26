Ben Harper a Rock in Roma 2026

Notizia in breve

Ben Harper si esibirà a Rock in Roma nel 2026, accompagnato dagli Innocent Criminals. Il musicista, che ha venduto più di 16 milioni di dischi e vinto tre Grammy, tornerà in Italia dopo diverse tappe internazionali. L’evento è programmato per la prossima estate, senza dettagli specifici sulla data esatta. La partecipazione di Harper sarà accompagnata dal suo storico gruppo di collaboratori.