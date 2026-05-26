Ben Harper a Rock in Roma 2026

Da romatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ben Harper si esibirà a Rock in Roma nel 2026, accompagnato dagli Innocent Criminals. Il musicista, che ha venduto più di 16 milioni di dischi e vinto tre Grammy, tornerà in Italia dopo diverse tappe internazionali. L’evento è programmato per la prossima estate, senza dettagli specifici sulla data esatta. La partecipazione di Harper sarà accompagnata dal suo storico gruppo di collaboratori.

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Con oltre 16 milioni di dischi venduti e tre Grammy Awards, Ben Harper torna in Italia la prossima estate insieme agli Innocent Criminals.L'artista si esibirà il 29 giugno nel contesto di Rock in Roma 2026. Il live è in programma nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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