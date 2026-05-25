Pippo Sowlo a Rock in Roma 2026
Il concerto di Pippo Sowlo previsto a Testaccio Estate sarà spostato a Rock in Roma 2026 a causa di un’alta richiesta di biglietti. L’evento si terrà quindi nel 2026, con la data e il luogo ufficiali ancora da comunicare. La decisione è stata annunciata dopo che i biglietti per la prima location sono andati esauriti rapidamente.
Dopo l’altissima richiesta di biglietti, il concerto di Pippo Sowlo si sposta da Testaccio Estate a Rock in Roma.Il rapper romano sarà all'Ippodromo Capannelle il 13 giugno, secondo artista di questa edizione 2026 della manifestazione estiva della Capitale.Marilyn Manson, Emma, The Offspring e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Tony Pitony Donne Ricche (Live 2024)
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: The Offspring a Rock in Roma 2026
Isola Rock 2026: 4 giorni di rock e horror tra musica e beneficenzaDal 7 al 10 maggio 2026, l'Associazione I Butei organizza l'evento Isola Rock presso il Palariso di Isola della Scala.
Argomenti più discussi: La fine della Naspi è la rinascita di Pippo Sowlo; Il senso del nonsense per la musica; Estate 2026: i grandi concerti in arrivo a Roma (artisti, programma e biglietti).
Ecco l’Aftermovie del maestro @lorenzotalone durante la release di La fine della Naspi @pipposowlo al Monk (RM) pure in tour 11/06/2026 Chroma Festival – Bastia Umbra (PG) 13/06/2026 Rock in Roma – Roma 16/06/2026 Bonsai – Bologna 17/06/20 facebook
Pippo Sowlo a Rock in Roma 2026Il 13 giugno 2026 arriva a Rock in Roma Pippo Sowlo. Dopo l’altissima richiesta di biglietti, il concerto si sposta da Testaccio Estate a Rock in Roma, arricchendo ulteriormente il cartellone di uno ... romatoday.it