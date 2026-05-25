Pippo Sowlo a Rock in Roma 2026

Notizia in breve

Il concerto di Pippo Sowlo previsto a Testaccio Estate sarà spostato a Rock in Roma 2026 a causa di un’alta richiesta di biglietti. L’evento si terrà quindi nel 2026, con la data e il luogo ufficiali ancora da comunicare. La decisione è stata annunciata dopo che i biglietti per la prima location sono andati esauriti rapidamente.