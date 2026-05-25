Pippo Sowlo a Rock in Roma 2026

Da romatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il concerto di Pippo Sowlo previsto a Testaccio Estate sarà spostato a Rock in Roma 2026 a causa di un’alta richiesta di biglietti. L’evento si terrà quindi nel 2026, con la data e il luogo ufficiali ancora da comunicare. La decisione è stata annunciata dopo che i biglietti per la prima location sono andati esauriti rapidamente.

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Dopo l’altissima richiesta di biglietti, il concerto di Pippo Sowlo si sposta da Testaccio Estate a Rock in Roma.Il rapper romano sarà all'Ippodromo Capannelle il 13 giugno, secondo artista di questa edizione 2026 della manifestazione estiva della Capitale.Marilyn Manson, Emma, The Offspring e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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