Martedì 5, la conduttrice torna su un canale televisivo con una nuova puntata di Belve Crime. L’ospite della serata è Katharina Miroslawa, e la trasmissione si preannuncia ricca di momenti di tensione con la conduttrice. Durante l’episodio, si sono verificati scontri diretti tra le due, creando un clima di confronto acceso e intenso. La puntata è stata trasmessa in prima serata, attirando l’attenzione di un pubblico interessato al genere crime.

Francesca Fagnani torna con Belve Crime, e lo fa con una puntata che promette scintille. Martedì 5 maggio, in prima serata su Rai 2, sul celebre sgabello si siede Katharina Miroslawa, l’ex ballerina di nightclub condannata a oltre vent’anni di carcere per l’omicidio dell’industriale Carlo Mazza, ucciso a Parma nella notte tra l’8 e il 9 febbraio 1986. Un caso che a quarant’anni di distanza continua a far discutere, e un faccia a faccia con la Fagnani che non ha risparmiato momenti di tensione, stando alle anticipazioni. Katharina Miroslawa e il giallo di Parma a Belve Crime. Il “giallo di Parma” è stato uno dei casi di cronaca nera più celebri della storia italiana, al centro dell’opinione pubblica per anni.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Katharina Miroslawa ospite a Belve Crime, momenti di tensione con Francesca Fagnani

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Le interviste della prima puntata sono a: Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime. #BelveCrime x.com