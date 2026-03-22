Francesca Fagnani è ormai uno dei volti più amati del palinsesto Rai. La giornalista continua ad attirare milioni di spettatori – e ancor di più visualizzazioni sui social – con le graffianti interviste di Belve. In primavera torna una nuova stagione dello show che mette i vip alla graticola e del suo spin off Belve Crime che, lo scorso anno, con l’intervista a Massimo Bossetti, ha ottenuto il 12,4% di share. La nuova edizione accoglierà sul suo scomodo sgabello ex gieffini, showgirl indimenticate e, grande novità, anche persone comuni. Belve, gli ospiti della nuova stagione. Francesca Fagnani e i suoi autori continuano a puntare alla viralità social e alcune delle scelte della nuova stagione di Belve lo dimostrano. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belve e Belve Crime: da Amanda Lear a Raffaele Sollecito, i nuovi ospiti di Francesca Fagnani (anche nip)

Articoli correlati

Ritorna Belve Crime: Raffaele Sollecito sarà ospite del format di Francesca FagnaniQuesta primavera torna su Rai2 Belve Crime, il format ideato da Francesca Fagnani e dedicato ai casi di cronaca che hanno segnato l'opinione pubblica.

Belve Crime, novità per Francesca Fagnani dopo le polemiche e il rinvioDopo settimane di voci, polemiche e attese, arrivano finalmente novità concrete su Belve Crime, lo spin-off del celebre programma condotto da...

Altri aggiornamenti su Belve Crime

Temi più discussi: Raffaele Sollecito torna in tv: Fagnani lo porta a Belve Crime - Tv confidential; 'Belve', la nuova stagione promette sorprese: ospiti, puntate e novità; Ritorna Belve Crime: Raffaele Sollecito sarà ospite del format di Francesca Fagnani; Belve 2026, tra i primi ospiti della nuova stagione anche un nome atteso da tempo.

Raffaele Sollecito a Belve Crime: l’intervista che riapre il caso Meredith KercherRaffaele Sollecito sarà tra gli ospiti di Belve Crime 2026, lo spin-off del programma di Francesca Fagnani in arrivo su Rai 2. La sua intervista, già anticipata da alcune indiscrezioni, si preannuncia ... cinemaserietv.it

Raffaele Sollecito è il primo ospite di Belve Crime: quando va in ondaIl graffio di Francesca Fagnani è pronto a tornare a segnare i palinsesti di Rai Due a partire da martedì 21 aprile. La giornalista ... msn.com

Questa primavera torna su Rai2 Belve Crime, il format ideato da Francesca Fagnani e dedicato ai casi di cronaca che hanno segnato l’opinione pubblica. Tutte le novità. facebook