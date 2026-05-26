Belve Crime stasera su Rai 2 | casi interviste e anteprime video dell' ultima puntata

Da movieplayer.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera su Rai 2 va in onda l'ultima puntata di Belve Crime, che presenta casi e interviste legate a fatti di cronaca. La trasmissione mostra anteprime video e approfondimenti sui casi trattati durante la stagione. La puntata conclude il ciclo di episodi dedicati a storie criminali, con un focus su dettagli e testimonianze raccolte nel corso degli episodi precedenti. La trasmissione si rivolge a un pubblico interessato a approfondimenti sui fatti di cronaca nera.

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Finale di stagione per Belve Crime che, nella prima serata di Rai 2, riporta all'attenzione del pubblico quattro storie criminali Anche per Belve Crime è arrivato il momento di salutare il pubblico alla prossima stagione: stasera su Rai 2, dalle 21:20, va in onda l'ultima puntata dello spin-off del programma di Francesca Fagnani. Una stagione che ha decisamente ampliato il format testato un anno fa con una sola puntata in onda a giugno, che ha quest'anno goduto di uno spazio decisamente maggiore, con ben 4 puntate e 13 interviste (comprese le 4 di stasera) a protagonisti della cronaca nera italiana. Le interviste dell'ultima puntata di Belve Crime Anche nell'appuntamento finale il programma porterà in tv storie segnate da omicidi, criminalità . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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