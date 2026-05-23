L’ultima puntata di Belve Crime andrà in onda martedì 26 maggio 2026 alle 21.20 su Rai 2. La trasmissione, dedicata a storie criminali estreme, chiuderà la seconda stagione con ospiti ancora da annunciare. La puntata si concentrerà su narrazioni di casi criminali di particolare intensità e violenza. Non sono stati comunicati dettagli sui partecipanti o sui contenuti specifici dell’episodio finale.

Belve Crime si prepara a chiudere la seconda stagione, martedì 26 maggio 2026, alle 21.20 su Rai 2. Francesca Fagnani condurrà l’ultima puntata del programma dedicato ai casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni, affrontati parlando con chi, di quei delitti, è stato ritenuto colpevole o è stato coinvolto in prima persona. Per l’ultima puntata della stagione, Francesca Fagnani intervisterà quattro ospiti dalle storie drammatiche e complesse. Il primo è Daniele Ughetto Piampaschet, che parlerà direttamente dal carcere di Torino dove sta scontando una condanna a 25 anni di reclusione per l’omicidio di Antonia Egbuna, una prostituta nigeriana il cui corpo affiorò dal Po a Torino nel febbraio del 2012. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Chi sono gli ospiti dell’ultima puntata di Belve Crime: storie estreme nel gran finale su Rai 2

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