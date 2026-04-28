Anticipazioni Belve stasera 28 aprile 2026 gli ospiti di Francesca Fagnani e le interviste dell' ultima puntata su Rai 2

Stasera su Rai 2 va in onda l’ultima puntata di Belve, condotta da Francesca Fagnani. La conduttrice intervisterà tre ospiti di grande notorietà, tra cui una cantante e una scrittrice. Durante la serata saranno trasmesse le interviste realizzate nelle puntate precedenti, ripercorrendo i momenti più significativi di questa stagione. La puntata si concentrerà sui racconti e le testimonianze degli intervistati, senza approfondimenti o commenti aggiuntivi.

Francesca Fagnani chiude questa edizione di Belve con tre ospiti molto famosi: Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci Stasera, martedì 28 aprile 2026, Belve torna su Rai 2 con l'ultima puntata della stagione prima del debutto del nuovo spin?off Belve Crime: scopriamo le anticipazioni e.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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