Dopo quindici anni di silenzio, Soter Mulè ha parlato pubblicamente della notte in cui il gioco estremo si concluse con una tragedia. Ha raccontato di aver pensato al suicidio dopo gli eventi, riferendo le sue emozioni e i pensieri più profondi legati a quella notte. La vicenda coinvolse anche la famiglia di una donna, senza entrare nei dettagli delle cause o delle responsabilità legali. Mulè ha così deciso di condividere il suo racconto in un’intervista.

Dopo quindici anni di silenzio, Soter Mulè torna a parlare pubblicamente della tragedia che segnò la sua vita e quella della famiglia di Paola Caputo. L’ingegnere romano, condannato in via definitiva per omicidio colposo, ha scelto di raccontarsi a Belve Crime, il programma condotto da Francesca Fagnani in onda martedì 26 maggio su Rai 2, in prima serata. La vicenda risale alla notte tra il 9 e il 10 settembre 2011, quando Paola Caputo, studentessa ventiquattrenne originaria del Salento, perse la vita durante una sessione di bondage condotta da Mulè, all’epoca 42enne, in un garage dell’Agenzia delle Entrate a Roma. Un caso che sconvolse l’opinione pubblica italiana e che portò a un lungo iter processuale conclusosi con la condanna di Mulè. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Belve Crime, Soter Mulè e la notte del gioco estremo finito in tragedia: “Ho pensato al suicidio”

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