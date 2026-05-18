Raffaele Sollecito, coinvolto nel caso di Meredith Kercher, sarà intervistato domani a Belve Crime. Durante l'incontro, ha dichiarato che alcuni agenti di polizia lo avrebbero minacciato in modo pesante. La trasmissione andrà in onda il 19 maggio e si concentrerà su questa testimonianza, senza ulteriori commenti o analisi da parte dei conduttori. La vicenda riguarda le accuse mosse contro di lui e le sue affermazioni sui presunti comportamenti delle forze dell'ordine.

Raffaele Sollecito, legato al caso di Meredith Kercher, sarà ospite a Belve Crime domani 19 maggio: farà importanti dichiarazioni che potrebbero riportare alla luce il caso ormai chiuso Domani 19 maggio va in onda l’ultima puntata diBelve Crimee Francesca Fagnani sta cercando di tenere molto mistero sui prossimi ospiti. Ma ce n’è uno che ha annunciato e che sicuramente farà scalpore, si tratta diRaffaele Sollecitoconosciuto perché legato al caso diMeredith Kercher, uccida a Perugia il 1° novembre 2007. Raffaele Sollecitoè un informatico italiano, nato il 26 marzo 1984 a Giovinazzo, in provincia di Bari. Nel 2007 era uno studente di ingegneria a Perugia e fidanzato da pochi giorni conAmanda Knox, coinquilina della vittima. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belve Crime, Raffaele Sollecito: “I poliziotti mi hanno minacciato pesantemente”

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