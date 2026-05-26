Belve Crime | le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi 26 maggio 2026
Stasera su Rai 2 va in onda la nuova stagione di Belve Crime, condotta da Francesca Fagnani. La puntata del 26 maggio 2026 prevede interviste e approfondimenti, anche se non sono stati ancora diffusi dettagli sugli ospiti o sugli argomenti trattati. La trasmissione è in programma in prima serata e fa parte di una serie di appuntamenti dedicati a storie di cronaca e personaggi coinvolti in vicende di interesse pubblico.
Questa sera, martedì 26 maggio 2026, va in onda su Rai 2 Belve Crime, la nuova stagione del programma cult di interviste condotto da Francesca Fagnani. Colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini si interfacceranno con la giornalista nell’iconico studio. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera. Le interviste dell’ultima puntata sono: Daniele Ughetto Piampaschet, dal carcere di Torino dove sta scontando la condanna a 25 anni per l’omicidio di Antonia Egbuna; Soter Mulè, condannato per l’omicidio colposo di Paola Caputo durante un gioco erotico; Rosa Amato, figlia di un boss della camorra e testimone di giustizia; Mirko Ricci, campione di boxe condannato per aver sequestrato un bambino a scopo di estorsione. 🔗 Leggi su Tpi.it
BELVE CRIME - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA MARTEDÌ 5 MAGGIO 2026 SU RAI DUE
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