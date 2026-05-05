Stasera, martedì 5 maggio 2026, va in onda su Rai 2 una nuova puntata di Belve Crime, il programma condotto da Francesca Fagnani. La trasmissione, dedicata a interviste approfondite, torna con la sua quarta stagione. Tra gli ospiti annunciati ci sono figure di spicco del mondo dello spettacolo e della politica, pronti a confrontarsi sui temi trattati nel corso dell’episodio. La puntata si inserisce nel palinsesto serale della rete.

. Questa sera, martedì 5 maggio 2026, va in onda su Rai 2 Belve Crime, la nuova stagione del programma cult di interviste condotto da Francesca Fagnani. Colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini si interfacceranno con la giornalista nell’iconico studio. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera. Anticipazioni e ospiti. Fagnani intervista colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini per esplorare il lato oscuro dell’animo umano. Sullo sgabello di “Belve Crime” siederà chi ha incontrato il male perché è autore del reato, perché ne è testimone o perché ne è stato accusato, a volte ingiustamente.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Belve Crime: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 5 maggio 2026

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