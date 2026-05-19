Questa sera, martedì 19 maggio 2026, su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Belve Crime. La trasmissione, condotta da Francesca Fagnani, è una delle versioni del noto programma di interviste. La puntata di oggi è parte della stagione appena iniziata e presenta anticipazioni sugli ospiti che interverranno. La trasmissione si concentra su storie legate a fatti di cronaca nera e vicende giudiziarie, con interviste e approfondimenti sul tema del crimine.

. Questa sera, martedì 19 maggio 2026, va in onda su Rai 2 Belve Crime, la nuova stagione del programma cult di interviste condotto da Francesca Fagnani. Colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini si interfacceranno con la giornalista nell’iconico studio. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera. Anticipazioni e ospiti. Fagnani intervista colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini per esplorare il lato oscuro dell’animo umano. Sullo sgabello di “Belve Crime” siederà chi ha incontrato il male perché è autore del reato, perché ne è testimone o perché ne è stato accusato, a volte ingiustamente. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Belve Crime: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 19 maggio 2026

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BELVE CRIME - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA MARTEDÌ 5 MAGGIO 2026 SU RAI DUE

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