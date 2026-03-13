Trieste tenta di portare via una bimba di due anni dalle braccia della madre | denunciata

Una donna viene denunciata a Trieste dopo aver tentato di portare via una bambina di due anni dalle braccia della madre. L’episodio si svolge in un momento improvviso, mentre la madre tiene stretta la figlia, e alcuni passanti assistono alla scena. Dopo l’intervento, il quartiere si ferma, e tutti osservano la situazione in silenzio.

Un attimo qualunque, poi il gelo. Una madre stringe forte la sua piccola, qualcuno si avvicina troppo, lo sguardo dei passanti cambia e il quartiere trattiene il fiato. Sono secondi confusi, carichi di paura, in cui basta un gesto per trasformare una serata normale in un incubo. >> Scoperta choc, perché Lucarelli è arrivata al Grande Fratello Vip. Parla la vip (che si vendica) È successo a Trieste nella serata di giovedì 12 marzo, in un quartiere della città. Secondo la ricostruzione, una donna avrebbe avvicinato una famiglia e avrebbe provato a intervenire in modo improvviso, scatenando tensione e allarme tra chi era lì. Il gesto improvviso e la fuga: scatta l’allarme. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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