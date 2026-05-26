Claudio Belgiorno e la sua lista sono ora la terza forza politica a Prato, con un incremento nel consenso. Il gruppo ha ottenuto il supporto di elettori insoddisfatti del centrodestra tradizionale, dopo la rottura con un importante partito avvenuta lo scorso anno. Belgiorno ha dichiarato che il lavoro porta a porta ha contribuito a rafforzare il suo consenso tra gli elettori locali.

Claudio Belgiorno e la sua lista sono la terza forza politica a Prato. Un gruppo che ha saputo intercettare il voto degli scontenti del centrodestra tradizionale, dopo la rottura dell’anno scorso con Fratelli d’Italia. Belgiorno, lo ricordiamo, è stato consigliere di Fratelli d’Italia per due legislature e nel settembre dell’anno scorso ha lasciato il partito, in seguito alla chiusura delle indagini dell’inchiesta che lo vedeva coinvolto sui rimborsi delle commissioni consiliari e sulla vicenda di Tommaso Cocci. Un coinvolgimento che gli costò l’estromissione come candidato alle elezioni regionali. Passate le elezioni regionali e il referendum, arrivata anche l’archiviazione della sua posizione, per lui era giunto il momento della discesa in campo da solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Belgiorno sul podio. Ora è la terza forza: "Il lavoro porta a porta piace alla mia gente"

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