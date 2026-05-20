Il Comitato Portosalvo ha espresso il suo dissenso riguardo alla proposta di collocare la statua della “Venere degli Stracci” in un ambiente chiuso o all’interno di una chiesa. Secondo i rappresentanti del comitato, l’opera dovrebbe rimanere accessibile alla popolazione, preferibilmente in zone come Porta Capuana o Piazza Mercato, dove possa essere vista e apprezzata dal pubblico. La discussione riguarda quindi il luogo di esposizione di una delle opere più conosciute della tradizione artistica locale.

Tempo di lettura: 2 minuti La “Venere degli Stracci” deve restare tra la gente, nel cuore vivo della città, e non essere collocata in uno spazio chiuso o ecclesiastico. È questa la posizione del Comitato Portosalvo, che interviene nel dibattito sul futuro dell’opera simbolo di Michelangelo Pistoletto proponendo una sistemazione all’aperto in due luoghi fortemente identitari di Napoli: Porta Capuana oppure Piazza Mercato. Secondo il Comitato, l’opera perderebbe parte del suo significato se venisse “confinata” all’interno di una chiesa o di uno spazio separato dalla quotidianità urbana. La “Venere degli Stracci”, spiegano, nasce per dialogare con la società contemporanea, con le sue contraddizioni e con il rapporto continuo tra bellezza, fragilità e trasformazione sociale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Venere degli Stracci”, il Comitato Portosalvo dice no alla chiesa: “Va tra la gente, a Porta Capuana o Piazza Mercato”

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