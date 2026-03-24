bussa alla porta la serie a tonoli piace al genoa

C’è molto di più, tanto di più, dietro a quel che Daniel Tonoli sta mostrando sul campo. C’è una storia di coraggio e resilienza, di partenza dal basso e di arrivo in alto, raggiungendo livelli forse sorprendenti e che stanno attirando inevitabili attenzioni. Il classe 2002, attenzioni di un certo calibro le aveva già richiamate a 17 anni, entrando nel mirino dell’Inter, in una Primavera piena di talenti come Casadei, Fabbian e Gnonto e nella quale non riesce ad emergere come avrebbe sperato. Non si è perso d’animo, è ripartito, dalla D e poi dalla C per arrivare alla B con il Modena e ai numeri che ormai molto bene conosciamo. Nota è la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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