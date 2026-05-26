Belgio treno investe scuolabus | diverse vittime I soccorsi

Un treno ha investito uno scuolabus a un passaggio a livello a Buggenhout, nelle Fiandre orientali. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che stanno prestando assistenza alle vittime. Non sono ancora state fornite dettagli sul numero di feriti o sulla gravità delle lesioni. Le autorità stanno gestendo la situazione e hanno chiuso temporaneamente la linea ferroviaria nella zona. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un treno ha investito uno scuolabus a un passaggio a livello a Buggenhout, in Belgio, nelle Fiandre orientali. È successo intorno alle 8,15 di martedì. La notizia è stata confermata dal gestore della rete ferroviaria Infrabel. Diverse persone hanno perso la vita nella collisione. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine, ma le prime informazioni indicano che il passaggio a livello fosse chiuso al momento dello scontro. Non si sono registrati feriti a bordo del treno, ma i servizi di emergenza sono intervenuti dopo essere stati allertati della presenza di vittime sullo scuolabus. Questo articolo Belgio, treno investe scuolabus: diverse vittime. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Belgio, treno investe scuolabus a Buggenhout: diverse vittime, indagini in corso

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