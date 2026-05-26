Belgio scuolabus travolto da un treno Quattro morti due erano adolescenti

Da tv2000.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente in Belgio ha coinvolto uno scuolabus e un treno in un passaggio a livello, provocando la morte di quattro persone. Tra le vittime ci sono due adolescenti di 12 e 15 anni. L’incidente si è verificato in prossimità di un passaggio a livello, dove lo scuolabus è stato investito dal treno. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni dei sopravvissuti.

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Uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello in Belgio. Il bilancio è di quattro vittime, tra le quali figurano anche due ragazzi di 12 e 15 anni. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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