Belgio, scuolabus travolto da un treno. Quattro morti, due erano adolescenti

Notizia in breve

Un incidente in Belgio ha coinvolto uno scuolabus e un treno in un passaggio a livello, provocando la morte di quattro persone. Tra le vittime ci sono due adolescenti di 12 e 15 anni. L’incidente si è verificato in prossimità di un passaggio a livello, dove lo scuolabus è stato investito dal treno. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni dei sopravvissuti.