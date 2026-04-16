Un ex calciatore, noto per aver ricoperto il ruolo di portiere in diverse squadre e aver giocato anche con la Juventus, è stato investito da un treno vicino a Salisburgo. L’incidente è avvenuto mentre si trovava nei pressi di un passaggio a livello, dove un minivan è stato travolto in modo accidentale. L’uomo aveva 48 anni al momento della morte.

Alexander Manninger, ex calciatore e portiere di diverse squadre tra cui la Juventus, è morto a 48 anni a Nußdorf, vicino a Salisburgo. Era alla guida del suo minivan quando è stato travolto da un treno a un passaggio a livello. Cosa sappiamo sull'incindente di Manninger Chiusa la linea ferroviaria Chi era Alex Manninger, l'ex portiere della Juventus Cosa sappiamo sull’incindente di Manninger Stando al resoconto della polizia austriaca diffuso dai giornali locali, Alexander Manninger sarebbe stato travolto da un treno mentre attraversava un passaggio a livello nei pressi di Salisburgo, Nußdorf, la mattina di giovedì 16 aprile. All’arrivo dei soccorsi, l’ex portiere sarebbe stato estratto dal veicolo dai paramedici: inutili però i tentativi di rianimazione.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alex Manninger morto investito da un treno vicino a Salisburgo, minivan travolto al passaggio a livello

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