Quattro persone, tra cui due bambini, sono morte in Belgio dopo che un minibus è stato investito da un treno. L'incidente è avvenuto martedì e cinque minori sono rimasti feriti. La polizia ha confermato il bilancio delle vittime e delle persone ferite.

Quattro persone, tra cui due bambini, sono morte e altri cinque minori sono rimasti feriti in un incidente tra un minibus e un treno avvenuto martedì in Belgio. L’incidente si è verificato a un passaggio a livello durante l’ora di punta del mattino nei pressi della città di Buggenhout, circa 30 chilometri a nord-ovest di Bruxelles. Sul minibus viaggiavano alcuni studenti di una scuola per bambini con bisogni speciali. Tra le vittime ci sono due adolescenti, l’accompagnatore e l’autista del mezzo. I cinque bambini feriti sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Secondo le autorità, al momento dello schianto le barriere del passaggio a livello erano abbassate e i segnali luminosi rossi erano regolarmente in funzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Belgio: minibus travolto da un treno, portavoce polizia: "Quattro morti"

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Belgio, scuolabus travolto da un treno: morte due ragazzine e due adulti, tragedia vicino Buggenhout

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