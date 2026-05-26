Belen Rodriguez urla e forti rumori dall’appartamento | un vicino chiama la Polizia la conduttrice portata al Policlinico per accertamenti
Alle prime ore del mattino, un residente nel centro di Milano ha chiamato le forze dell’ordine dopo aver udito urla e rumori intensi provenire da un appartamento in zona Brera. La polizia si è recata sul posto e ha trovato la conduttrice coinvolta. È stata accompagnata al Policlinico per accertamenti medici. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni della persona coinvolta.
È mattina presto quando un residente di un palazzo del centro di Milano, in zona Brera, chiama il numero unico d’emergenza dopo avere sentito urla e forti rumori provenire da un appartamento dello stabile. Sul posto arrivano gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. La presenza dei mezzi di soccorso causa rallentamenti e momentanee chiusure alla circolazione nella via. Dopo circa tre ore, mentre i pompieri stanno tentando di aprire la porta dell’abitazione, ad affacciarsi è Belen Rodriguez. La conduttrice, scrive il quotidiano, appare molto agitata e viene accompagnata al Policlinico in codice giallo per accertamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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