Alle prime ore del mattino, un residente nel centro di Milano ha chiamato le forze dell’ordine dopo aver udito urla e rumori intensi provenire da un appartamento in zona Brera. La polizia si è recata sul posto e ha trovato la conduttrice coinvolta. È stata accompagnata al Policlinico per accertamenti medici. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni della persona coinvolta.

È mattina presto quando un residente di un palazzo del centro di Milano, in zona Brera, chiama il numero unico d’emergenza dopo avere sentito urla e forti rumori provenire da un appartamento dello stabile. Sul posto arrivano gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. La presenza dei mezzi di soccorso causa rallentamenti e momentanee chiusure alla circolazione nella via. Dopo circa tre ore, mentre i pompieri stanno tentando di aprire la porta dell’abitazione, ad affacciarsi è Belen Rodriguez. La conduttrice, scrive il quotidiano, appare molto agitata e viene accompagnata al Policlinico in codice giallo per accertamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Belen Rodriguez, urla e forti rumori dall’appartamento: un vicino chiama la Polizia, la conduttrice portata al Policlinico per accertamenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Belén Rodriguez soccorsa in casa dopo urla che hanno allarmato i vicini: portata in ospedale. Si indaga anche su due incidentiLunedì mattina, Belén Rodriguez è stata soccorsa nella sua abitazione dopo aver urlato, attirando l’attenzione dei vicini.

Belen Rodriguez con un uomo misterioso, “atteggiamenti intimi senza paura di essere notati”: un nuovo amore per la conduttrice?Belen Rodriguez è stata fotografata a Milano, alla Terrazza Aperol, con un uomo sconosciuto.

Temi più discussi: Belen Rodriguez, le urla in casa e i vicini chiamano la Polizia: strada chiusa per 3 ore; Belén Rodriguez soccorsa in casa dopo urla che hanno allarmato i vicini: portata in ospedale. Si indaga anche su due incidenti; Le urla di Bélen scuotono il palazzo: Aiuto, aiutatemi. Il malessere, l’allarme e la corsa in ospedale: Alterazione psicofisica; Belén soccorsa e portata in ospedale: Aiuto, aiutatemi. Le forti grida, la corsa dei vigili del fuoco: cos'è accaduto.

Belen disperata urla e si barrica in casa, trattativa di 3 ore con la polizia: poi la corsa in ospedalePolizia, carabinieri e ambulanza a casa di Belen Rodriguez che in casa sua urlava aiutatemi: ricovero in ospedale ... gossipetv.com

Belen disperata urla e si barrica in casa: trattativa di 3 ore con la polizia, poi l'ospedale. Cosa è successoOre di tensione per Belen Rodriguez a Milano: soccorsa in casa dopo grida d’aiuto. Intanto spunta il giallo di due incidenti in centro ... corrieredellosport.it