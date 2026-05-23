Belen Rodriguez è stata fotografata a Milano, alla Terrazza Aperol, con un uomo sconosciuto. I due sono stati visti in atteggiamenti intimi, senza preoccuparsi di essere notati. Le immagini mostrano la conduttrice e il suo accompagnatore in atteggiamenti affettuosi, seduti a un tavolo con vista sul Duomo. La presenza dell’uomo e i comportamenti sembrano indicare un possibile nuovo rapporto sentimentale, secondo quanto riportato da fonti di gossip.

Belen Rodriguez ha un nuovo amore? Potrebbe essere, o almeno così si legge su Chi. Il racconto è dettagliato: la conduttrice è arrivata alla Terrazza Aperol, pieno centro di Milano con vista sul Duomo, assieme a un uomo misterioso. L’occasione, la presentazione del disco di Samurai Jay, con il quale Rodriguez ha duettato a Sanremo. Chiacchiere in disparte ma, si legge sempre sul settimanale diretto da Massimo Borgnis, anche un bacio e “non si è trattato di un episodio isolato. Durante la serata sono stati visti in atteggiamenti intimi più e più volte, senza il timore di essere notati. E con la voglia di non nascondersi”. “Sono single da due anni, un applauso, questo è un evento”, aveva detto Rodriguez ospite di Antonella Clerici a È Sempre Mezzogiorno qualche giorno fa, per poi aggiungere: “Non si trova niente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Belen Rodriguez con un uomo misterioso, “atteggiamenti intimi senza paura di essere notati”: un nuovo amore per la conduttrice?

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