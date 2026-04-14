Si spara in reparto al Sant’Anna | 75enne operata si indaga sull’arma portata in ospedale

Nel reparto di Medicina 3 di un ospedale, una donna di 75 anni, recentemente sottoposta a intervento, ha preso un’arma e si è sparata. L’episodio si è verificato in un momento in cui la paziente si trovava in cura a causa di una lunga malattia. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla provenienza dell’arma portata in reparto e sui motivi dell’azione.

Un gesto disperato quello avvenuto ieri nel reparto di Medicina 3 dell’ospedale Sant’Anna. Una donna ricoverata si è impossessata di una pistola e ha fatto fuoco contro se stessa, in un contesto segnato da una lunga malattia. È accaduto nel pomeriggio di lunedì 13 aprile, quando la paziente, 75.🔗 Leggi su Quicomo.it Choc al Sant’Anna: si spara in reparto, 75enne gravissimaTerribile episodio all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile. Si spara nel letto dell'ospedale a Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, 75enne in condizioni disperateUna donna di 75 anni ha tentato il suicidio sparandosi un colpo di pistola nel letto d’ospedale al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, in... Una 75enne, ricoverata nel reparto di medicina generale dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia (Como), si è sparata nel suo letto con una pistola. Versa in condizioni disperate, in corso indagini della squadra Mobile per chiarire la provenienza - facebook.com facebook