Bélen Rodriguez soccorsa e portata in ospedale dopo una richiesta di aiuto a Milano
Una donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale poco dopo le 7 di lunedì 25 maggio a Milano, dopo aver richiesto aiuto. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’intervento o sul suo stato di salute. La persona è stata accompagnata in una struttura sanitaria per le verifiche del caso. Non sono state ancora divulgate ulteriori informazioni relative all’accaduto.
Bélen Rodriguez è stata soccorsa e portata in ospedale poco dopo le 7 di mattina di ieri, lunedì 25 maggio. A scriverlo è il Quotidiano Nazionale, che parla di un allarme in un palazzo di cinque piani in zona Brera sentito dai vicini. «Aiuto, aiutatemi», è il grido che arrivava dalla finestra del bagno affacciata nel cortile interno. Uno dei residenti ha chiamato il 112 e la conduttrice tv è stata trasportata in codice giallo sull’ambulanza qualche ora dopo. Marìa Bélen Rodriguez, 41 anni, showgirl di nazionalità argentina, era in casa chiusa a chiave. Secondo il quotidiano quando ha capito che i pompieri stavano forzando la porta ha deciso di aprirla. 🔗 Leggi su Open.online
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