Incidente ad Alice Superiore di Val di Chy | ragazza scivola nella cascata soccorsa e portata all' ospedale

Oggi, nel tardo pomeriggio, una ragazza è scivolata e caduta nella cascata del fiume Chiusella, nella zona delle Guje di Garavot, ad Alice Superiore, frazione del comune di Val di Chy. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato la ragazza e l’hanno trasportata all’ospedale per le cure del caso. L’incidente si è verificato intorno alle ore 18.30.