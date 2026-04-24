Incidente ad Alice Superiore di Val di Chy | ragazza scivola nella cascata soccorsa e portata all' ospedale
Oggi, nel tardo pomeriggio, una ragazza è scivolata e caduta nella cascata del fiume Chiusella, nella zona delle Guje di Garavot, ad Alice Superiore, frazione del comune di Val di Chy. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato la ragazza e l’hanno trasportata all’ospedale per le cure del caso. L’incidente si è verificato intorno alle ore 18.30.
Una ragazza è caduta accidentalmente in una cascata nel fiume Chiusella nella zona delle Guje di Garavot nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 24 aprile 2026, ad Alice Superiore, frazione del comune di Val di Chy. La giovane, trovata dolorante sul greto del corso d'acqua, è stata soccorsa e messa.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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